Rio - Quarto reforço do Vasco para a temporada, o atacante Léo Jabá, de 22 anos, foi apresentado nesta sexta-feira pelo clube de São Januário. Na sua apresentação, o jogador agradeceu a oportunidade de defender o Cruzmaltino na atual temporada.

"Agradeço a oportunidade de vestir essa camisa tão importante. Sou jovem, mas tenho experiência lá fora. Eu venho para tentar ajudar o Vasco, independente do posicionamento. Acredito que posso ajudar a equipe nesta temporada", afirmou.

Revelado pelo Corinthians, Léo Jabá se transferiu para a Rússia em 2017 e desde 2019 atuava pelo PAOK, da Grécia. Pouco conhecido no futebol brasileiro, o atleta falou sobre as sua características para os torcedores cruzmaltinos e projetou uma dupla de ataque com Germán Cano.



"Eu tive pouco contato com o Cano, estamos tentando nos entender. Estamos nos conhecendo. Acho que podemos ajudar um ao outro. Minha característica é força e velocidade. Posso atuar como um falso 9 ou pelo lado", concluiu.