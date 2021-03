Alef Manga Divulgação

Publicado 27/03/2021 12:00

Rio - Carrasco do Fluminense ao marca no fim da partida o gol que deu a vitória do Volta Redonda na partida válida pelo Carioca na última sexta-feira, o atacante Alef Manga está na mira do Vasco. De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos!", o jogador vem sendo observado pelo Cruzmaltino.

Alef Manga, tem 26 anos, e defende o Volta Redonda desde o ano passado. Em 16 jogos pelo clube do Vale do Aço, o atacante marcou 11 vezes. Nascido em Santos, o jogador já defendeu a Portuguesa, de São Paulo, o ASA, de Alagoas, e o Resende. O atleta também teve uma experiência no Oliveirense, de Portugal.



Além de Manga, o Cruzmaltino tem outro jogador do Volta Redonda na mira. O lateral Luiz Paulo, de 27 anos, vem sendo observado pelo clube carioca. Com passagens pelo Athletico-PR e pelo CRB, o jogador chegou ao Voltaço em 2021.