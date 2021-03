Marcelo Cabo Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 19:01

Rio - Até os 20 minutos do segundo tempo, o Vasco parecia estar encaminhando a sua segunda vitória seguida no Campeonato Carioca. No entanto, em quatro minutos, o Cruzmaltino permitiu o empate do Madureira. Ao fim do jogo, o treinador Marcelo Cabo lamentou o tropeço em Xerém, mas elogiou seus jogadores.

Publicidade

"Acho que Vasco fez grande partida, e o resultado foi muito ruim. Estamos em processo de evolução do Macaé para cá. Mais importante é que os meninos superaram adversidade, como o gramado alto que dificulta o melhor passe. Fizemos uma grande partida, os números são todos favoráveis ao Vasco", afirmou.



O comandante alertou para a forma como os gols do Madureira aconteceram. Além disso, Cabo também fez críticas a arbitragem da partida que aconteceu neste sábado, em Los Larios.

Publicidade

"Infelizmente tomamos dois gols na bola parada. No primeiro, o rapaz errou o chute e no outro houve um erro de encaixe. Depois do 2 a 2, tivemos várias chances. Lamento a postura do quarto árbitro, e o Alfredo o pressionou no primeiro tempo. No lance do primeiro gol, não tem falta e sai o gol. O quarto árbitro mandou me dar amarelo. Qual o critério então?", disse.