Publicado 28/03/2021 13:04

Rio - Autor do gol do Boavista no empate contra o Flamengo, o lateral-esquerdo Jean Victor está na mira do Vasco. De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos", o Cruzmaltino ainda não fez uma oferta pelo jogador, mas já procurou saber informações sobre o atleta.

Giuliano Aranda, empresário do jogador, que também é responsável pela carreira do zagueiro Dedé, afirmou que em caso de proposta do Vasco, o Boavista dificilmente irá dificultar a saída do atleta. Em sete jogos de Jean pelo Boavista em 2021, o jogador marcou três vezes.



Jean Victor, tem 26 anos, e foi revelado pela base do Botafogo. Além do Glorioso e do Boavista, o jogador teve passagem pelo Botafogo, da Paraíba, pelo Oeste e também disputou a última temporada pelo Paraná.