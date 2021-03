Alexandre Pássaro ao lado de Léo Jabá Rafael Ribeiro / Vasco

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 11:30

Rio - Com muitas mudanças no elenco, o Vasco fez realmente uma grande economia em sua folha salarial. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o Cruzmaltino enxugou em cerca de 35% dos custos no futebol. O clube calcula uma economia no fluxo de caixa de cerca de R$ 1,4 milhão e mais encargos por mês em relação a próxima temporada. Com cinco reforços contratados, a equipe de São Januário ainda deve finalizar mais duas contratações para o elenco.

Entre jogadores que tinham salários altos e deixaram o clube estão: Yago Pikachu, Léo Gil e Benítez. Estes jogadores ainda tinham contratos em duração e foram liberados para Fortaleza, Colo Colo e São Paulo. Além deles, deixou o clube: Gustavo Torres que também tinha contrato de empréstimo até o fim do ano.

Publicidade

O Vasco ainda trabalha com a possibilidade de abater R$ 600 mil mensais quando definir as situações de Marcos Júnior, Neto Borges, Werley, Henrique e Lucas Santos. Outro decréscimo nos gastos deve se dar com a provável redução salarial de Leandro Castan.



Publicidade

O Vasco finalizou cinco contratações até agora: Ernando, Zeca, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá e Morato. Juntos, os reforços custam menos que Léo Gil e Gustavo Torres. O Cruzmaltino busca duas contratações. Um goleiro e um atacante são posições que o clube avalia se reforçar.

Desde o início da temporada, o Vasco já acertou as saídas de Fernando Miguel, Yako Pikachu, Gustavo Torres, Léo Gil, Benítez, Catatau, Marcelo Alves e Caio Monteiro. Werley, Neto Borges, Henrique, Marcos Júnior e Lucas Santos estão fora dos planos, com férias estendidas, mas novas saídas além deste quinteto podem acontecer até o início da Série B.