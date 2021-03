Responsável pela reformulação do Vasco, Passáro avaliou cerca de 300 nomes entre os cinco reforços anunciados até o momento RAFAEL RIBEIRO/Vasco

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 15:24

Rio - O processo de reformulação do Vasco está a todo vapor. Quinto reforço anunciado pelo Vasco, o nome de Morato fazia parte de uma lista de cerca 300 jogadores avaliados no período de um mês pelo diretor-executivo do clube, Alexandre Pássaro. Apesar da quantidade de oferta, o limitado orçamento financeiro cobra do departamento de futebol precisão nos alvos no mercado. Atento, o dirigente destacou que o Cruzmaltino ainda mira dois reforços para fechar o ciclo de contratações para o Campeonato Carioca.

"É natural que estejamos em busca de reforços. A gente deve ter mais um ou dois jogadores chegando para esse momento. A nossa reconstrução é constante. Mas agora com a chegada desses jogadores o Vasco começa a ganhar uma cara, uma identidade. Ainda não tivemos todos a disposição, por escolha nossa e estratégia, pensando em momentos chaves mais à frente. Naquele momento pós-estadual, vamos buscar peças pontuais, de acordo com nossas observações em relação ao elenco. Mas nesse momento devem chegar mais um ou outro reforço para o estadual", disse Pássaro.

Publicidade

Titular do Vasco no início do Carioca, Lucão, em evolução, tem sido elogiado, mas o clube, sem pressa, busca um goleiro mais experiente como opção. Desde a saída de Fernando Miguel, emprestado para o Atlético-GO, o clube tem recebido uma série de ofertas, mas ainda não encontrou um nome unânime na questão técnica e, principalmente, financeira.

"Não quero comparar profissionais, mas idade. Helton foi lançado com 22 anos. O Lucão é de 2001. Ele tem evoluído. Ganhamos pontos por causa do Lucão e não perdemos nenhum ponto por causa dele. Acreditamos no processo. Mas entendemos que se houver alguma possibilidade de um goleiro que traga segurança, certeza e até ser usado para ajudar o Lucão no processo de amadurecimento, vamos pensar com muito carinho", destacou o dirigente.

Publicidade

Até o momento, o Vasco anunciou a contratação do zagueiro Ernando, ex-Bahia, do lateral Zeca, ex-Bahia, do apoiador Marquinhos Gabriel, ex-Cruzeiro, e dos atacantes Léo Jabá, ex-PAOK, da Grécia, e Morato, ex-Red Bull Bragantino. Oferecido, o apoiador Bernardo, ex-Vasco e atualmente no Rio Branco, foi descartado. Já o centroavante Nicolas teve a proposta de empréstimo recusada pelo Paysandu. Com a queda da folha de pagamento de R$ 4 para cerca de R$ 2,6 milhões, o clube ganhou um fôlego para contrações pontuais. Vale destacar que o capitão Leandro Castan topou a redução dos valores do contrato corrente para seguir na Colina.

"Saíram Léo Gil, Gustavo Torres, Benítez, Pikachu... Isso alivia a folha. E tem a repactuação com Castan. Só tenho elogios ao Castan, que aceita fazer uma redução. A conversa está evoluindo, não fechamos nada. Mas só temos a agradecer. O pessoal do financeiro está trabalhando", frisou Pássaro.