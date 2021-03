Fernando Miguel no treino do Atlético-GO Paulo Marcos/ACG

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 17:09

Emprestado ao Atlético-GO até o fim do ano, Fernando Miguel foi apresentado nesta segunda-feira (29) e também falou sobre os motivos de deixar o Vasco. Além da diminuição da folha salarial para a disputa da Série B, o goleiro de 36 anos admitiu que havia um clima de desgaste com o Cruzmaltino após três anos e que seria melhor buscar novos ares.

"Vivi três anos no Vasco, que tem desgastado todos os que se envolvem no processo do clube, por muita coisa que vem acontecendo lá com o passar dos anos. O desgaste era muito grande. A partir do momento em que a gente não consegue atingir o objetivo mínimo na temporada passada, é preciso fazer uma reflexão. A gente teve maturidade e lealdade de chegar a um denominador e dar uma pausa", afirmou.



Fernando Miguel tem contrato com o Vasco até o fim de 2022. Após retornar de empréstimo do Atlético-GO, clube e jogador definirão o futuro. Até lá, ele espera fazer uma boa temporada em Goiânia.



"Se atletas têm conseguido atuar em grande nível, muito se deve ao trabalho sério que há aqui. Estou muito feliz de estar aqui no Atlético-GO", completou.