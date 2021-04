Gonzalo Carnero está na mira do Vasco para a temporada Reprodução

Ainda em busca de mais reforços para o setor ofensivo, a diretoria do Vasco fez uma consulta sobre a atual situação de Gonzalo Carnero, que deixou o São Paulo nesta quarta-feira depois de uma passagem muito apagada pelo Morumbi. De acordo com informações do canal 'Detetives Vascaínos', o empresário do atleta, Pablo Betancourt, confirmou o interesse da equipe de São Januário, mas não deu muitos detalhes.

"O Vasco quer o jogador", limitou-se a dizer o agente ao canal, que relatou ainda um pedido de desculpas por parte de Pablo e que ele não poderia falar sobre o assunto no momento.

O uruguaio disputou 34 jogos e marcou apenas dois gols com a camisa do Tricolor do Morumbi. Contratado em abril de 2018, o jogador chegou com o carimbo do ex-zagueiro Lugano, com o rótulo de promessa do futebol uruguaio.