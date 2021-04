Pouco utilizado pelo PAOK, da Grécia, em 2020, Léo Jabá chegou à Colina com fome de bola Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 21:23

Rio - O dia foi de trabalho regenerativo no CT do Almirante, na Cidade de Deus, para os jogadores que iniciaram o clássico com o Fluminense, terça-feira, em Volta Redonda, mas Marcelo Cabo manteve os olhos atentos à participação de Morato e Léo Jabá no jogo-treino contra o time sub-20. À espera da regularização, a dupla de atacantes é avaliada como possíveis reforços contra o Bangu, sábado, no Raulino de Oliveira.

""Léo e o Morato estão fazendo trabalhos conjugados. Desde o primeiro dia conosco, eles já foram direto para os treinamentos com bola. A nossa filosofia é desenvolver o condicionamento deles através dos pequenos jogos, dos trabalhos baseados no modelo de jogo do treinador, com cada um cumprindo sua função tática. Eles foram para o campo, mas a exposição deles foi diferente e as cargas de jogo foram muito bem controladas", avaliou o preparador físico Daniel Félix, ao site oficial do clube.

Publicidade

Último contratado anunciado, Morato, novo camisa 10 do Vasco, marcou um na vitória por 4 a 2 sobre os juniores. Figueiredo, que integrava o sub-20 até o ano passado, fez outros dois gols, e Tiago Reis fechou o placar. Caio Eduardo e Roger descontaram.



Recuperado de uma lesão na coxa direita, Ernando foi liberado pelo departamento médico e voltou a treinar com o grupo nesta quarta. À disposição, o zagueiro acirra a disputa no setor com Leandro Castan, Ricardo Graça e Miranda.