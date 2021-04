Vasco e Botafogo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro, rodada 29. O atacante Talles Magno Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 13:22

Rio - Talles Magno foi submetido a uma operação, pela equipe médica do Vasco, na manhã desta quinta-feira. A artroscopia no joelho esquerdo foi considerada um sucesso. Talles se lesionou em um treino no último domingo e o procedimento foi necessário.

O atacante deverá receber alta do hospital ainda nesta quinta, e começará o processo de fisioterapia na sexta-feira, em casa. De acordo com o cronograma do clube, Talles deverá se apresentar na segunda-feira onde passará por um cuidado integral.



"O Talles Magno foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo, devido a uma lesão no menisco lateral. A cirurgia foi considerada por nós um sucesso. Todos os passos da cirurgia transcorreram sem intercorrência. Vai receber alta hoje, no final do dia, e amanhã já inicia a fisioterapia em casa. O retorno ao clube está previsto para a próxima segunda-feira para o início da fisioterapia em tempo integral", afirmou o diretor médico Gustavo Caldeira.



Ainda não foi divulgado pelo Vasco o tempo de recuperação do jogador. No entanto, esse tipo de lesão dura cerca de dois meses de recuperação.