Léo Jabá em treino do Vasco Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 16:53

Rio - Recém-chegados ao Vasco, os atacantes Morato e Léo Jabá devem fazer suas estreias pelo clube em breve. Segundo o site "GE", os dois participaram de um jogo-treino na última quarta-feira contra o elenco sub-20 e ficaram mais próximos de atuar.

Morato, inclusive, chegou a marcar um dos gols da atividades, que terminou vencida pelo elenco principal por 4 a 2. Figueiredo, que foi bem ao entrar no segundo tempo contra o Fluminense, na última terça-feira, e Tiago Reis, duas vezes, completaram o placar.



Outra novidade durante o treino foi a volta do zagueiro Ernando. Ele vinha se recuperando de uma lesão na coxa direita e tem chance de voltar ao time já na próxima partida.

De acordo com o técnico Marcelo Cabo, a ideia é relacionar Léo Jabá e Morato já para a partida do próximo sábado, contra o Bangu, às 21h05, em Volta Redonda. A dupla deve iniciar no banco de reservas, mas a decisão será da preparação física.