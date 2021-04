Marcelo Cabo Daniel Castelo Branco

Por Lance

Publicado 02/04/2021 22:30

Rio - O Vasco fez o último treino visando o duelo deste sábado contra o Bangu, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 21h05. No CT do Almirante, o time se preparou e segue em busca da segunda vitória na temporada para se aproximar do G4 da competição. No entanto, ao seguir o planejamento, cinco jogadores serão poupados, e dois jovens foram relacionados pela primeira vez.



Por um planejamento do Departamento de Futebol, de Saúde e Comissão Técnica, Léo Matos, Leandro Castan, Ernando, Marquinhos Gabriel e Germán Cano ficam no Rio de Janeiro. Os atletas serão preservados e irão se preparar para o confronto diante da Tombense (MG), na quarta, às 21h30, pela segunda fase da Copa do Brasil.



Em entrevista ao site oficial do clube, o técnico Marcelo Cabo comentou sobre a estratégia, que tem sido realizada neste início de temporada. Em meio à pandemia global de Coronavírus, o calendário está apertado, e os departamentos do Vasco traçaram essa metodologia para o time ser competitivo em ambas as competições e nos dois jogos.



– É um momento que precisamos estar muito antenados, pois temos dois jogos muito importantes, contra Bangu e Tombense. A partida de quarta-feira é mata-mata, vale nossa sequência na Copa do Brasil, então precisamos chegar lá bem preparados. Tomamos essas decisões, preparamos essa estratégia, para sermos competitivos nesses dois compromissos – declarou o comandante vascaíno.



As ausências dos cinco jogadores experientes abrem espaço na lista de relacionados para atletas da base. Com convocações para a Seleção Brasileira de base, os meias Marlon Gomes e Caio Eduardo foram relacionados pela primeira vez.