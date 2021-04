Volante Marcos Júnior foi um dos destaques do time do Bangu, terceiro colocado no Campeonato Carioca Rafael Ribeiro/VASCO

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 18:29

Rio - De férias por não estar nos planos de Marcelo Cabo, Marcos Júnior ganhou projeção no confronto entre Vasco e Bangu. O jogador, que se destacou pelo Bangu, no Carioca de 2019, foi contratado pelo Vasco, naquele ano, e hoje lamenta por não ter conseguido chances nesta temporada.

"Eu acho que ainda tinha muita lenha para queimar no Vasco, gostaria de poder continuar, de ajudar o Vasco e estar no grupo que tenho certeza que vai recolocar o clube no cenário mais alto nacional, que é a Série A. Gostaria, mas não me comparo com o Pikachu ou com nenhum outro porque o Pikachu já tinha muito tempo de casa. Eu, querendo ou não, já estou há dois anos e alguma coisa no Vasco, mas queria queimar mais lenha e ajudar o clube. Se for da vontade do Vasco e de Deus eu voltar, vou estar à disposição e preparado".



Ainda que esteja próxima sua saída do Vasco, Marcos se mostra muito grato pelo clube de São Januário.

"Caso contrário, vou ser sempre grato ao Vasco por ter feito quem eu sou, por ter me colocado nos cenários nacional e internacional. Se for da vontade do Vasco não continuar comigo, eu também estarei sempre agradecido ao Vasco por tudo que fez por mim", insistiu.