O Vasco está escalado para pegar o Bangu neste sábado, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela oitava rodada da Taça Guanabara. O técnico Marcelo Cabo decidiu por escalar uma equipe com muitos jovens.

Marcelo Cabo definiu o Vasco com:



28 Lucão

41 Cayo Tenório

35 Miranda

36 Ricardo Graça (C)

45 Riquelme

18 Bruno Gomes

50 Juninho

38 Laranjeira

21 João Pedro

15 Figueiredo

27 Tiago Reis

Com sete pontos, o Vasco está atualmente na nona posição na tabela da Taça Guanabara. O time vascaíno precisa vencer para continuar sonhando com a classificação às semifinais do Primeiro Turno.