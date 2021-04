VIVIAN VIEIRA QUADRA Release Alexandre Neto/Photopress/Estadão Conteúdo

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 23:07

Com uma equipe alternativa, já que o técnico Marcelo Cabo deixou alguns titulares no banco, o Vasco enfrentou o Bangu no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Depois de um primeiro tempo fraco e sonolento, com 1 a 1, as equipes melhoraram na etapa final e conseguiram marcar mais quatro gols.

A vitória ficou para o Vasco, que bateu o Bangu por 4 a 2, e está, de maneira momentânea, na sexta posição na tabela da Taça Guanabara, com dez pontos. Os gols vascaínos foram marcados por Tiago Reis, três vezes, e Gabriel Pec. Luís Araújo e Gabriel Cividini descontaram para o Alvirrubro.

O primeiro tempo começou morno, com as duas equipes se estudando. Aos dez minutos, os ânimos ficaram exaltados entre os jogadores de Vasco e Bangu. Após falta dura de Jean Carlos em Bruno Gomes, atletas das duas equipes se estranharam e trocaram empurrões, mas a situação foi controlada. O atacante alvirrubro foi punido com cartão amarelo.

Na jogada seguinte, o Vasco deu o primeiro susto à meta do Bangu. Riquelme recebe bom lançamento de Bruno Gomes, tabelou com Tiago Reis e finalizou firme, mas Paulo Henrique fez boa defesa. Aos 19 minutos, mais uma vez a equipe vascaína chegou com perigo. Cayo Tenório cobrou falta de longa distância direto para o gol, dando susto no arqueiro rival.

Aos 25 minutos, teve a parada técnica, oportunidade para os dois treinadores conversarem com seus comandados e fazer com que o nível da partida melhore. E foi o que aconteceu. Os jogadores das duas equipes voltaram mais ligados para a segunda metade do primeiro tempo. E, aos 32, o Bangu abriu o placar. Após erro na saída de bola vascaína, Geovani encontrou Luís Araújo invadindo a área. O camisa 19 dominou e finalizou para abrir o placar.



O Vasco não se abateu e logo conseguiu empatar o placar. Aos 36, Cayo Tenório cruzou da ponta direita e o árbitro marcou toque na mão de Gil. Tiago Reis cobrou mal o pênalti, o goleiro Paulo Henrique fez a defesa, e no rebote a bola sobrou para o próprio camisa 27 deixar tudo igual no marcador. Aos 41, o clima voltou a esquentar entre os atletas dos dois times, após Riquelme e Jean Carlos se estranharem.

O segundo tempo começou animado no Raulino de Oliveira. Logo no primeiro minuto, Tiago Reis fez o segundo dele e do Vasco no jogo. Juninho deu ótimo passe para Riquelme, que colocou a bola na medida para o atacante, sem goleiro, cabecear para virar o placar.

Aos poucos, o Cruzmaltino foi tomando conta do jogo e mostrando que é o dono da partida. Aos 17 minutos, Andrey quase balançou a rede. Após cobrança curta de escanteio, o camisa 6 finalizou de fora da área. A bola pegou efeito e explodiu no travessão.

A equipe de Marcelo Cabo manteve a postura ofensiva e conseguiu ao terceiro gol. E de novo com Tiago Reis. Após boa troca de passes, Cayo Tenório invadiu a área e rolou para o centroavante marcar seu terceiro na partida. Essa foi a primeira vez que o atacante fez mais de um gol em uma mesma partida no time profissional. O Bangu, entretanto, não se deu por abatido e correu atrás de uma reação.

Aos 28 minutos, o Alvirrubro mostrou que não ia vender o peixe barato. Após cobrança de escanteio, Gabriel Cividini subiu bonito para cabecear para o fundo das redes e manter as esperanças do Bangu acesas. Mas a alegria durou pouco tempo. Logo na saída de bola, aos 29, o Vasco fez o quarto gol. Zeca fez jogada pela esquerda e cruzou rasteiro. A bola sobrou para Matías Galarza finalizou e Gabriel Pec, impedido, desviou para o fundo do gol. Vale lembrar que não há a utilização do VAR no Campeonato Carioca.

O quarto gol do Vasco caiu como um banho de água fria no Bangu, que sentiu o golpe e não conseguiu mais mostrar poder de reação, e a vitória ficou com o time cruzmaltino. O time de São Januário volta a campo na quarta-feira, pela Segunda Fase da Copa do Brasil, contra a Tombense, às 21h30.