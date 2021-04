Marcelo Cabo RAFAEL RIBEIROvasco

Por Lance

Publicado 04/04/2021 10:43

Rio - O Vasco entrou em campo neste sábado, contra o Bangu, com toda a equipe formada em São Januário. Média de idade de 19 anos. A equipe saiu atrás no placar, mas empatou, virou, ampliou e sustentou a vitória até o final da partida. Suficiente para para o técnico Marcelo Cabo valorizar o feito dos comandados.



"Jogo muito, muito bom dos meninos. Tinha convicção na tomada de decisão pela resposta dos meninos nos treinos. No coletivo dessa semana, o Húngaro (Eduardo, coordenador de transição) me disse que via os meninos com "outra passada". A equipe que iniciou o jogo foi de jogadores todos formados na base. Temos que ter calma pois são meninos em transição e formação. Fico feliz porque o que construímos nos treinos de quinta e sexta-feira teve resultado hoje", celebrou o treinador.

Cabo deu atenção específica a Tiago Reis, autor de três dos quatro gols da equipe cruz-maltina. Um dos destaques da equipe na Copa São Paulo de Juniores de 2019, o centroavante mandou para longe as críticas recentes com uma atuação inesquecível:

"Menção especial ao Tiago. Falo internamente e externo: ninguém é artilheiro de uma Copa São Paulo à toa (Nota da redação: na verdade, Tiago foi vice-artilheiro do torneio). Ele tem feito um trabalho especifico de centroavante, de fundamentos da posição. Ele foi premiado. Foi uma vitória construída por todos os jogadores. O Vasco, mesmo com uma vitória contundente, ainda é um time em construção", ressaltou o treinador.

O próximo desafio do Vasco é pela Copa do Brasil. Na quarta-feira, contra o Tombense.