Vanderlei Lucas Uebel / Grêmio

Publicado 04/04/2021 22:02 | Atualizado 04/04/2021 22:02

O Vasco deu um presente aos torcedores neste domingo de Páscoa e não foi chocolate. Foi a contratação do goleiro Vanderlei, que estava no Grêmio. O jogador chega ao Cruzmaltino com contrato assinado até dezembro de 2021. O anúncio foi feito nesta noite nas redes sociais do clube.

O Vasco da Gama acertou a contratação do goleiro Vanderlei para a temporada 2021.



Sejam bem-vindo ao Gigante da Colina.



Mais informações em nosso site oficial.



https://t.co/0tIhLy7I8s#VascoDaGama https://t.co/PNXgS56LqB pic.twitter.com/hoUtP1aljF — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 5, 2021

Além de defender o Grêmio, Vanderlei, com 37 anos, já passou por Paranavaí (Campeonato Paranaense de 2007), Coritiba (Campeonato Brasileiro da Série B de 2007 e 2010; Campeonato Paranaense de 2008, 2010, 2011, 2012 e 2013), Santos (Campeonato Paulista de 2015 e 2016) e Grêmio (Taça Francisco Novelletto de 2020 e Campeonato Gaúcho de 2020).

Experiente, o goleiro Vanderlei tamb[em acumula prêmios individuais:

Melhor goleiro do Campeonato Paulista de 2016

Seleção do Campeonato Paulista de 2016

Melhor goleiro do Campeonato Paranaense de 2007 e 2012

Bola de Prata de 2017

Prêmio Craque do Brasileirão de Melhor goleiro de 2017

Melhor defesa do Brasileirão de 2017