Willian Maranhão Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 06/04/2021 17:00

Rio - Vivendo um momento financeiro delicado, o Vasco tem mais um problema na Justiça. De acordo com o portal "Esporte News Mundo, o meia Willian Maranhão, de 25 anos, que defendeu o clube em 2018 e 2019 está cobrando R$ 291 mil em uma suposta dívida que o Cruzmaltino teria com ele.

A cobrança é referente a pontos como verbas rescisórias, verbas indenizatórias, benefícios, terceiro e férias proporcionais, além de multas. O Vasco já foi notificado deste novo processo trabalhista. O caso corre na 16ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1). A primeira audiência entre as partes foi marcada para o dia 11 de maio.



Willian Maranhão chegou ao Vasco em 2018. Durante o período que defendeu as cores do clube de São Januário, o jogador entrou em campo em 18 vezes. Ele não fez nenhum gol pelo Cruzmaltino.

Após deixar o Vasco, o jogador atuou pelo América-MG em 2019. Na última temporada, Willian defendeu o Atlético-GO e atuou em 28 jogos. Atualmente, ele continua como jogador do Dragão.