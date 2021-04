Michel Lucas Uebel / Grêmio

Publicado 07/04/2021 10:00

Rio - Em busca de mais reforços para a temporada, o Vasco fez uma sondagem ao volante Michel, do Grêmio. De acordo com informações do portal "Atenção Vascaínos", o clube carioca já procurou saber da situação do jogador, de 31 anos, que no último ano foi emprestado ao Fortaleza.

O jogador se recupera de uma lesão no joelho que fez com que ele atuasse em apenas seis jogos no último ano. De acordo com o canal, o interesse inicial do volante seria e permanecer no clube gaúcho, porém, a negociação com o Cruzmaltino não é descartada.



Campeão da Libertadores pelo Tricolor em 2017, Michel trabalhou com o atual treinador do Vasco, Marcelo Cabo em 2016. Além da proximidade com o técnico, a grandeza do clube carioca também é vista com bons olhos pelo volante.