Com ares de emoção até o apito final, o Vasco visitou o Tombense em Tombos em jogo válido pela Segunda Fase da Copa do Brasil, venceu por 2 a 1 e conseguiu a classificação para a Terceira Fase da competição. Os gols vascaínos foram marcados por Gabriel Pec e Andrey. Daniel Amorim descontou para os donos da casa.

O primeiro tempo começou da melhor maneira possível para o Vasco, que abriu o placar aos dois minutos. Quando o Tombense ainda se organizava em campo, Galarza dividiu de cabeça, e a bola sobrou com Gabriel Pec. Ele deu um lindo drible em Felipe e chutou firme para abrir o placar no Almeidão. Depois do gol, o jogo deu uma equilibrada, sem grandes chances de perigos para ambos os lados.

Aos 17 minutos, a equipe de Tombos quase empatou o jogo. Após cobrança de escanteio, Daniel Amorim cabeceou para linda defesa do goleiro Lucão. Na sobra, João Paulo cruzou na área, mas a defesa cruzmaltina fez o corte. Os donos da casa mantiveram a marcação sob pressão e conseguiram ter mais uma boa oportunidade de balançar a rede, mas não aproveitaram. Aos 21, Rodrigo Carioca cruzou para Daniel Amorim, e o atacante finalizou de primeira. A bola passou tirou tinta da trave.

Antes do fim da primeira etapa, aos 41 minutos, Marquinhos Gabriel, por pouco, não ampliou para o Vasco. O camisa 31 recebeu na direita, passou no meio de dois, driblou o terceiro, mas finalizou por cima, após grande jogada.

O segunda etapa começou igual ao primeiro tempo: gol do Vasco nos minutos iniciais. Aos quatro, Andrey soltou uma pancada no canto do goleiro Felipe que não chegou a tempo. Com a vantagem no marcador, o time do técnico Marcelo Cabo foi administrando o resultado e chegou a ter 65% da posse de bola.

Aos 24 minutos, quase que a equipe carioca chegou ao terceiro. Gabriel Pec acionou Cano, e o atacante limpou e bateu para o gol. A bola passou perto da trave direita do goleiro Felipe Garcia. Com o passar do tempo, os jogadores vascaínos foram demonstrando desgaste físico, e o Tombense tirou proveito.

Aos 37 minuto, João Paulo cruzou na pequena área, Daniel Amorim antecipou a marcação do lateral Zeca e marcou de cabeça, diminuindo o marcador. A partir desse momento, os mineiros colocaram pressão para cima do Vasco, mas de nada adiantou, e a vitória ficou com o time carioca.

O Vasco, agora, terá a semana livre para trabalhar e se preparar para o clássico contra o Flamengo, marcado para quarta-feira no Maracanã, às 21h, pela nona rodada da Taça Guanabara. O Cruzmaltino precisa vencer para continuar sonhando com a classificação às semifinais do primeiro turno do Carioca.