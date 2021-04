Vasco avançou de fase Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 08/04/2021 09:00 | Atualizado 08/04/2021 09:14

Minas Gerais - Com um pouco de sofrimento no fim, mas com uma atuação que agradou, o Vasco derrotou a Caldense e avançou de fase na Copa do Brasil. Ao fim da partida, o treinador Marcelo Cabo elogiou o rendimento dos seus comandados e celebrou a possibilidade de escalar os seus melhores jogadores.

"Gostei bastante, importante a classificação. Um dado relevante: o Tombense não perdeu em casa na temporada 2020. Quebramos uma longa invencibilidade, jogamos bem, fizemos o gol e controlamos o jogo. Com o segundo gol, tivemos a tranquilidade. Guardei as substituições pois Ernando e Marquinhos Gabriel poderiam ter fadiga. Eles colocaram dois centroavantes, tivemos de espelhar com os três zagueiros. Léo Jabá entrou bem, e assim eu ganho possibilidade. Hoje eu consegui colocar a equipe que considero ideal. Agora é dar continuidade", afirmou.



Com o resultado, o Vasco avançou para a terceira fase da Copa do Brasil e conseguiu evitar uma zebra nesse começo tão apertado de calendário. O treinador afirmou que agora vem a etapa mais complicada do torneio.

"É importante classificar. É o começo de temporada, estamos na terceira fase da Copa do Brasil, quando entram os time da Libertadores. Tivemos começo difícil: Caldense e Tombense. Soubemos ir bem. Quando se joga copa, se prepara para cada circunstância. Hoje fomos eficientes e competitivos. Classificar traz dinheiro e confiança. Vamos ter tempo para ajustar. Sim, é verdade que sofremos gols em todos os jogos, mas marcamos gol em todos. hoje não foi de bola parada o gol sofrido. Troquei a marcação e melhorou. É claro que precisamos corrigir. é uma meta não sofre gol em um jogo", disse.