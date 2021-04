Martín Benítez deixa o Vasco após 33 jogos Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 08/04/2021 20:36

Rio - Recém-contratado pelo São Paulo junto ao Independiente-ARG, o meia Martín Benítez, ex-Vasco da Gama, foi apresentado na última quarta-feira pela equipe paulista. Durante a entrevista coletiva, o jogador argentino falou sobre a passagem pelo Cruzmaltino e lamentou o rebaixamento do clube carioca para a Série B do Campeonato Brasileiro.

"Sou muito grado ao Vasco, porque me abriram a porta para eu poder jogar nos melhores torneios da América do Sul. Sempre serei grato a todos os torcedores do Vasco e às pessoas que tornaram isso possível. Me abriu a porta para vir a um time muito grande, como o São Paulo", disse Benítez, que complementou:

"Fiquei muito triste [com o rebaixamento], é algo muito doloroso, porque Vasco é um time muito grande. Ao redor do Vasco passavam muitas coisas que, para nós, eram muito difíceis. Minha etapa no Vasco foi muito bonita e agora é começar uma outra no São Paulo, que me deu uma outra oportunidade de competir na Série A do Brasileirão", encerrou Benítez.