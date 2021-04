Cebolla Rodriguez Reprodução

Publicado 08/04/2021 16:45 | Atualizado 08/04/2021 16:46

Rio - O atacante uruguaio Cristián Rodríguez pode atuar no futebol brasileiro. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o jogador, de 35 anos, foi oferecido ao Vasco e também ao Cruzeiro. O atleta rescindiu recentemente o seu contrato pelo Peñarol, do Uruguai.

Segundo informações do portal, o salário do jogador no clube uruguaio era cerca de 60 mil dólares (R$ 398 mil, pela cotação atual) por mês. O valor, inclusive, é considerado acima do teto salarial estipulado por Cruzeiro e Vasco para esta temporada. No entanto, Cristián Rodríguez estaria disposto a costurar um acordo por um valor bem abaixo do que recebia no Peñarol para atuar no futebol brasileiro.

Ao longo da carreira, ele defendeu o Paris Saint-Germain, Porto, Atlético de Madrid, Parma e Independiente. Contudo, teve passagem apagada no futebol brasileiro. Em 2015, foi contratado pelo Grêmio. No entanto, fez apenas duas partidas com a camisa tricolor.



Pela seleção uruguaia, o atacante disputou duas edições da Copa do Mundo: 2014 e 2018. Ao lado de Edinson Cavani, Diego Forlán, Loco Abreu e Luís Suárez, venceu a Copa da América de 2011. Nesse ínterim, vestiu a camisa celeste em 110 jogos e marcou 11 gols.