Por O Dia

Publicado 09/04/2021 19:59

Rio - Alexandre Brandão Miranda, sobrinho do ex-presidente do Vasco Eurico Miranda, entrou com um processo contra o Cruzmaltino cobrando um valor de R$ 247 mil. Na última quinta-feira, o departamento jurídico do clube recusou conciliação com os representantes de Alexandre, referente a dívidas da sua passagem como supervisor de partidas da equipe.

"É um processo muito simples. Ele exercia função de supervisor de jogos e poderia ser qualquer pessoa, independente de ser sobrinho do presidente, ser conselheiro, se atendidos os requisitos de vínculo de emprego. Na qualidade de supervisor de jogos, entendemos que deveria ter a carteira de trabalho assinada. Uma coisa não impede a outra, não é por ser sobrinho ou fazer parte de conselho", disse Felipe Carvalho Parrini, advogado de Alxandre, antes de emendar:

"Ele comparecia a todos os jogos do Vasco, cuidando do acesso aos torcedores. Fosse no Rio de Janeiro ou fora, porque também havia cota de torcedores. Era representante do clube, viajava no avião do time, se hospedava no hotel, tudo com o clube. Isso preenche requisitos de vínculo empregatício", encerrou Felipe. Alexandre trabalhou no Vasco de 2015 a 2016, sem formalização do trabalho, e a defesa do sobrinho de Eurico alega 'fraude no contrato de trabalho'.