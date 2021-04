MT não tem previsão de retorno ao Vasco Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 16:09

Enquanto o técnico Marcelo Cabo está à procura da formação ideal, o Vasco segue sem contar com seus jovens que poderiam ajudar nessa busca. Neste fim de semana, o clube atualizou a situação dos jovens e MT, Talles Magno e Vinícius seguem sem previsão de retorno e não estão treinando com bola com os companheiros.

A principal ausência é MT, que vinha atuando improvisado na lateral esquerda. Ainda em recuperação de lombalgia, o meia segue com o tratamento e não pode participar de treinos, fazendo apenas trabalhos de força. Segundo o departamento médico vascaíno, a evolução é satisfatória, mas ainda é precoce estiuplar uma data de retorno.



Publicidade

Sem MT, o técnico Marcelo Cabo pedfiu a contratação de um outro lateral esquerdo, já que conta apenas com Zeca.



Já Vinícius foi submetido a um procedimento cirúrgico na sexta-feira após sofrer uma fratura no nariz no fim de março. O atacante irá ao Centro de Treinamentos para fazer trabalhos físicos na academia.



Publicidade

Por fim, Talles Magno segue em recuperação de artroscopia no joelho esquerdo.