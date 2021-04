No aniversário de 67 anos, Roberto Dinamite recebeu uma série de homenagens Divulgação/Vasco

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 18:43

Rio - Maior entre os ídolos que vestiram a camisa do Vasco em 122 anos de história, Roberto Dinamite comemorou o 67º aniversário nesta terça-feira. Além do Gigante da Colina, a Fifa, entidade máxima do futebol, foi outra a reconhecer a genialidade do camisa 10. Pelas redes sociais, o Cruzmaltino publicou uma arte com a imagem do ex-atacante e presidente do clube com a mensagem: "O maior de todos".

Recordista de gols pelo Vasco (702) e no Campeonato Brasileiro (190), Roberto Dinamite foi parabenizado pelo amigo e eterno rival no Clássico dos Milhões: Zico, maior ídolo do Flamengo. Em duas postagens nas redes sociais, a Fifa também prestou a sua homenagem a Bob Dinamite, com o vídeo do do golaço marcado contra o Botafogo, com direito a chapéu sobre Osmar Guarnelli, em 1976.

Publicidade

"Roberto Dinamite é o artilheiro de todos os tempos do Brasil, o melhor jogador de todos os tempos do Vasco da Gama e está entre os atacantes mais produtivos da história mundial e um dos melhores expoentes do voleio que este esporte já viu! Parabéns ao Don Dinamite!", diz a postagem.