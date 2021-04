Marcelo Cabo Rafael Ribeiro/Vasco

Rio - O treinador do Vasco, Marcelo Cabo, ficou bastante satisfeito com o rendimento da sua equipe após a vitória sobre o Flamengo. O técnico citou o adiamento da partida, a pedido do rival como uma motivação a mais para o resultado e também exaltou o fim do jejum de 17 partidas sem vitória do Cruzmaltino sobre o maior rival.

"O plus da nossa vitória foi esse adiamento. Trabalhei bastante a bola aérea. Ganhamos um dia. O Vasco é gigante, ele é muito grande. Ganhar clássico para o Vasco é normal, classificar na Copa do Brasil é normal. O que eles viram hoje vai ser o que vamos lutar para sempre", afirmou.

O técnico também falou da importância que é um resultado positivo para dar confiança e moral ao seu trabalho no Vasco. O Cruzmaltino vive uma sequência positiva após um começo irregular na temporada.



Para mim, é muito importante. Sou do Rio, meus amigos de infância da Penha me mandaram mensagens e força. Voltar ao Rio e ganhar um clássico contra o Flamengo é muito importante. É um passo na nossa trajetória. Precisamos enaltecer o que a equipe ofereceu em questão tática e entrega. Eles se entregaram a cada palmo do campo.