Alex Teixeira Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 16:40

Rio - Após a contratação de Rômulo, nomes de outros ex-jogadores surgiram como possibilidades de reforços para o Vasco. Um deles foi o do atacante Alex Teixeira, que defende o Jiangsu Suning, da China. Em contato com o portal "globoesporte.com", o diretor executivo de futebol cruzmaltino, Alexandre Pássaro, negou a possibilidade de contratação do atleta.

Publicidade

"Assim que cheguei ao Vasco, falei com o Alex, como também com o Kardec e outros, deixando as portas abertas caso precisem de qualquer coisa do Vasco. Mas não há absolutamente nenhuma negociação, aproximação ou proposta do Departamento de Futebol para ele. Sejamos realistas", afirmou.



O Vasco segue em busca de reforços para o elenco. O Cruzmaltino avalia a possibilidade de contratar um lateral, um meia e um atacante. Nomes como Jean Victor, do Boavista, Luiz Paulo, do Volta Redonda, e de Michel, do Grêmio, vem sendo avaliados, mas o clube carioca não fez nenhuma oferta por eles.

Publicidade

Alex Teixeira foi revelado pelo Vasco e participou do título do Campeonato Brasileiro da Série B pelo clube carioca em 2009. O jovem foi negociado no ano seguinte para o Shakhtar Donetsk. O brasileiro atuou na Ucrânia até 2016, quando se transferiu para o clube chinês.