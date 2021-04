POTE 2: Defensa y Justicia (ARG), Internacional (BRA), Atlético-MG (BRA), Santa Fé (COL), Racing (ARG), LDU (EQU), Universidad Católica (CHI) e Barcelona (EQU). Ricardo Duarte/Internacional

Publicado 16/04/2021 16:14

Rio - Através de uma Ação Popular, um torcedor do Vasco entrou na Justiça para anular o jogo entre o Cruzmaltino e o Internacional, na 36ª rodada do Brasileirão do ano passado. Na ocasião, o VAR não funcionou para fazer a análise de um possível impedimento em um gol do Colorado. De acordo com o 'Esporte News Mundo', o torcedor quer impedir a CBF de proclamar o resultado do último Brasileirão, podendo anular o rebaixamento da equipe para a Série B.

“Por meio dessa ação, o Autor, na qualidade de um dos milhões de torcedores do Club de Regatas Vasco da Gama espalhados pelo mundo, objetiva a anulação de ato lesivo à Instituição Vasco da Gama, que, tendo mais de 120 anos de história e sendo pioneira no esporte brasileiro, não só no âmbito esportivo propriamente, mas também cultural e social, foi amarga e levianamente prejudicada na edição de 2020 do Campeonato Brasileiro de Futebol em razão de clarividente descumprimento do regulamento do arbitro de vídeo que, em 14 de fevereiro de 2021, validou gol marcado pelo Sport Clube Internacional de forma irregular”, trouxe a defesa do torcedor, antes de emendar:

“Cumpre dizer que esta ação não tem valor econômico e que por meio dela não se objetiva a revisão de qualquer lance de jogo. Ou seja, não se tem aqui a intenção de defender que o lance controvertido que ensejou o ato lesivo foi ou não regular. A questão cinge-se ao claro descumprimento do regulamento do arbitro de vídeo”, encerrou. O caso corre na 38 Vara Cível do TJRJ com pedido de liminar que deve ser decidido ainda nesta semana.