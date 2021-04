Jorge Salgado Divulgação

Publicado 16/04/2021 20:54

Rio - O Vasco venceu o Flamengo na última quinta-feira, e encerrou um jejum de 17 jogos sem bater o rival. A equipe de Marcelo Cabo fez boa partida e passou por cima do Rubro-Negro com placar de 3 a 1. Através das redes sociais, o presidente do Cruzmaltino, Jorge Salgado, falou sobre o resultado e agradeceu o esforço que o departamento de futebol está fazendo nas últimas semanas.

"Quero dividir com vocês o sentimento que vivemos ontem no Maracanã. Vasco com espírito de Vasco, vencendo como Vasco! Vi nos olhos dos nossos atletas antes do jogo que a noite era nossa. Em nome dos milhões de corações felizes espalhados pelo mundo quero agradecer a todo Departamento de Futebol pelo trabalho e dedicação. Planejamento e estratégia montada no detalhe, para vencer. Ao Pássaro, Marcelo Cabo e comissão técnica o nosso muito obrigado", escreveu Salgado, antes de completar:

"Aos nossos atletas, o reconhecimento por uma jornada entra para a história. Temos um árduo caminho a trilhar para recolocar o Vasco no seu lugar, na elite do futebol. A partir daí, a ambição do Gigante não terá limites", finalizou o mandatário do Vasco. Apesar da vitória, o clube ainda precisa torcer para tropeços de Fluminense e Portuguesa para chegar às semifinais do torneio.