O artilheiro Germán Cano fez o primeiro gol do Vasco no Elcyr Resende Maga Jr/Estadão Conteúdo

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 20:37 | Atualizado 18/04/2021 21:05

Rio - O Vasco não tem mais chances de se classificar às semifinais do Campeonato Carioca. Na noite deste domingo, o Cruzmaltino foi a Bacaxá encarar o Boavista e não conseguiu a vitória. Os donos da casa chegaram a abrir 2 a 0 no primeiro tempo, com dois gols de Marquinhos. O time de São Januário foi valente e buscou o empate, mas não foi suficiente para se manter vivo.

As duas equipes fizeram um primeiro tempo bastante movimentado e as chances não demoraram a aparecer. Logo aos 9 minutos, o Boavista aproveitou a saída de bola errada de Galarza para chegar na área do Vasco. Castan errou o corte e acabou fazendo pênalti em Jean. Na cobrança, Marquinhos inaugurou o placar.

Mesmo com o gol sofrido no início, o Vasco não se abalou e tentou reagir rápido. O time cruzmaltino não demorou a ter boas chances com Cano e Zeca, mas a bola acabou não entrando. A rede do Boavista só foi balançada aos 19 minutos. Gérman Cano fez boa jogada na área, driblou a defesa e Pec se antecipou ao argentino para mandar para o gol. No entanto, o árbitro assinalou impedimento, deixando o artilheiro na bronca com o garoto.

Mais tarde, o Boavista acabou chegando ao segundo gol. Após cobrança de escanteio e um bate-rebate na área vascaína, a bola sobrou para Marquinhos, que bateu sem chances para o goleiro Vanderlei, estreante da noite, e marcou o segundo dele na partida.

Mesmo em desvantagem, o Vasco ainda lutava para criar algumas chances e acabou premiado. Já nos acréscimos, Léo Matos fez ótima jogada pelo lado direito, ganhou na vontade da zaga do Boavista e cruza rasteiro para Cano diminuir a vantagem antes dos times irem para o vestiário.

O papo no vestiário com Marcelo Cabo parece ter animado o time do Vasco, que demorou apenas 4 minutos para deixar tudo igual no segundo tempo. Após uma boa jogada coletiva da equipe, Léo Jabá, que entrou no intervalo substituindo Matías Galarza, cruzou na medida para Gabriel Pec deixar tudo igual em Saquarema.

Apesar de marcar logo no início, o Vasco se desorganizou após o gol de empate e passou a ter mais dificuldades para penetrar na defesa do Boavista, que fazia uma boa marcação e apostava no contra-ataque. Precisando do resultado, o Cruzmaltino acabou tendo que se expor e deu espaço para os donos da casa fazerem o terceiro. A melhor chance foi com Wisney, que recebeu livre e chutou forte, mas o goleiro Vanderlei fez boa defesa.

Mesmo com dificuldades para criar, o Vasco insistiu para conseguir a virada. A melhor oportunidade veio aos 37, quando Cano recebeu e tirou toda a marcação da jogada, inclusive o goleiro Klever, mas Gustavo apareceu embaixo da trave para salvar o Boavista e manter o placar em igualdade.

Com o empate, o Vasco fica na 6ª posição, com 14 pontos, e não tem mais chances de se classificar às semifinais do Campeonato Carioca. Já o Boavista está em 10º lugar, com 11 pontos. O Cruzmaltino cumpre tabela contra o Resende no próximo domingo, enquanto a equipe de Saquarema enfrenta a Portuguesa.

Local: Estádio Eucy Resende de Mendonça (Bacaxá)

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano

BOAVISTA: Klever, Caio Felipe (Wisney), Gustavo Geladeira, Victor Pereira e Jean; Douglas Pedroso, Ralph e Erick Flores; Jefferson Renan (Vitor Feijão), Michel Douglas e Marquinhos. Técnico: Leandrão

VASCO: Vanderlei, Léo Matos (Cayo Tenório), Ernando, Leandro Castan e Zeca; Andrey, Matías Galarza (Léo Jabá) e Carlinhos (Lucas Figueiredo); Morato (Tiago Reis), Gabriel Pec e Gérman Cano. Técnico: Marcelo Cabo

Cartões amarelos: Klever, Jean, Erick Flores e Douglas Pedroso; Cayo Tenório

Gols: Marquinhos (10' do 1ºT e 27' do 1ºT); Gérman Cano (45' do 1ºT) e Gabriel Pec (4' do 2ºT)