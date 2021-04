Sétimo reforço do Vasco para 2021, Rômulo chega com o aval de Marcelo Cabo e acirra a disputa no meio de campo Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 19:40

Rio - Marcelo Cabo ganhou mais uma opção no meio de campo do Vasco. Com a publicação do nome no Bira da Federação de Futebol do Rio e do BID da CBF, o volante, de 30 anos, foi regularizado nesta segunda-feira e, portanto, está à disposição para o confronto com o Madureira, sábado, em Conselheiro Galvão, no primeiro jogo da semifinal da Taça Rio.

Pelo regulamento do Campeonato Carioca de 2021, o torneio de 'consolação' será disputado entre os clubes que terminaram a Taça Guanabara entre o quinto e o oitavo lugar e não terão mais chance de disputar o título estadual. Mesmo eliminado, o Vasco encara o desafio como teste para realizar ajustes finais de olho na estreia na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Operário, com data ainda indefinida.

Publicidade

Com Romulo à disposição, Marcelo Cabo passa a contar com sete jogadores para a posição: Andrey, Bruno Gomes, Carlinhos, Juninho, Galarza e Caio Lopes.