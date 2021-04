Bruno Gomes Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 17:33

Rio - Revelação das categorias de base do Vasco da Gama, o meia Bruno Gomes recebeu propostas para deixar a equipe. De acordo com informações do canal 'Atenção, Vascaínos!', um clube russo teria oferecido R$ 6,5 milhões para tirar o jogador do Cruzmaltino. No entanto, o clube carioca recusou a oferta, a considerando muito baixa.

Ainda segundo o canal, uma equipe brasileira também sonha em ter Bruno Gomes no elenco, mas nenhuma proposta do Brasil chegou para o Vasco. O volante tem contrato com o Cruzmaltino até 2023 com multa rescisória orçada em R$ 194 milhões. Pela equipe profissional, o meia de 20 anos já realizou 47 partidas e marcou dois gols.