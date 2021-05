Novo dono da camisa 8 do Vasco, Romulo se queixou de dores na coxa esquerda e será reavaliado RAFAEL RIBEIRO/Vasco

Por O Dia

Publicado 01/05/2021 18:03

Rio - Na reestreia com a camisa do Vasco, Romulo sentiu um incômodo na coxa esquerda e foi substituído ainda aos 37 minutos do primeiro tempo. Substituído por Caio Lopes, o volante fazia uma boa apresentação e já não estava mais em campo quando o Madureira abriu o placar com Sampaio, que confirmou a vitória por 1 a 0 no primeiro jogo da semifinal da Taça Rio, neste sábado, em Conselheiro Galvão.

Novidade na escalação, o camisa 8 recebeu a braçadeira de capitão. Pelo planejamento da comissão técnica, o volante jogaria apenas 45 minutos, justamente por não estar 100% fisicamente. Ele será reavaliado pelo departamento médico para descobrir a gravidade do problema. O zagueiro Ricardo Graça, que sofreu um corte no supercílio no primeiro tempo, foi suturado e jogou até o fim.



Vasco e Madureira se enfrentarão novamente no próximo sábado, às 16h, em São Januário. Com a vitória em casa, a vantagem do empate agora pertence ao Tricolor Suburbano. O Vasco, que precisa de uma vitória simples para avançar à final da Taça Rio, deverá contar com a volta da força máxima.