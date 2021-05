Talles Magno é bem avaliado pelo técnico Marcelo Cabo, que prevê uma boa disputa pelas vagas no ataque do Vasco Rafael Ribeiro/ Vasco

Publicado 03/05/2021 17:29

Rio - Às vésperas da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco terá Talles Magno 100% e à disposição de Marcelo Cabo. Recuperado da artroscopia, após sofrer uma entorse no joelho esquerdo, o atacante está em fase avançada do tratamento e será liberado para a preparação física nos próximos dias.

O trabalho dos preparadores físicos Daniel Félix e Tiago Melsert projeta uma versão mais encorpada do camisa 11. As atividades de potência e de força foram enfatizados no cronograma do atacante, que, empolgado, promete criar uma boa dor de cabeça para o treinador na acirrada disputa com Gabriel Pec, Morato e Léo Jabá. Nesta segunda-feira, ele postou um vídeo para mostrar a intensidade dos exercícios na academia do CT do Almirante.



O técnico Marcelo Cabo contará com outros reforços do departamento médico. Vinícius, recuperado de uma cirurgia no nariz, iniciou a transição no campo e já treina com o restante do elenco. O atacante pode voltar a jogar com proteção no rosto.



Curinga do treinador no início do MT, apoiador que foi improvisado na lateral esquerda, tem um problema na lombar. Ele está realizando um trabalho de fortalecimento, segue em recuperação, mas ainda não tem previsão de volta.