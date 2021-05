Jorge Salgado se compromete a zerar as dívidas com jogadores e funcionários até abril Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/05/2021

Rio - O Vasco da Gama conseguiu parcelar uma dívida de R$ 70 mil na Justiça. Multado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por descumprir o protocolo sanitário contra a covid-19 no ano passado, o Cruzmaltino pagará o valor em 10 vezes, sendo assim R$ 7 mil mensais, segundo o portal 'UOL Esporte'.



A CBF receberia a quantia, mas o valor pago pelo Vasco será revertido para instituições que ajudam no combate à pandemia. Para parcelar o valor, o departamento jurídico do clube argumentou que a situação financeira da equipe é delicada, e ficou ainda pior com a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro.



Ainda de acordo com o portal, o STJD definiu as instituições que receberão os valores pagos mensalmente pelo Vasco: Instituto Superar, Casa de Acolhimento Cantinho dos Anjos, Brasil Sem Fome, Corrente do Bem, Casa de Jacira, Fraternidade Anawin de São Francisco de Assis e Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos (APPO).

Dentre os descumprimentos do Vasco diante do protocolo são listados a troca de camisas entre os jogadores ao fim das partidas no ano passado, o desrespeito ao distanciamento social ao entrar em campo e acesso de pessoas ao estádio sem credencial para os jogos.