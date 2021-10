Criminoso estava foragido e foi preso por PMs da UPP - Reprodução

Criminoso estava foragido e foi preso por PMs da UPPReprodução

Publicado 27/10/2021 14:34 | Atualizado 27/10/2021 16:00

Rio - O gerente do tráfico de drogas do Morro do Chapéu Mangueira e Babilônia, no bairro do Leme, na Zona Sul do Rio, foi preso nesta quarta-feira (27), por policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Babilônia/Chapéu Mangueira.

João Carlos de Souza França, conhecido como "Neymar", estava foragido e, de acordo com a Polícia Militar, assumiu o comando da comunidade depois da fuga de Alan Nascimento Bispo, o "Botafogo", último chefe do tráfico local. O caso foi encaminhado para a 12ª DP (Copacabana).