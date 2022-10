Free Fire está entre os jogos mais acessados - Reprodução

Free Fire está entre os jogos mais acessadosReprodução

Publicado 24/10/2022 13:09

Uma análise feita por uma plataforma de conteúdo digital e moedas in-game mostrou que a maioria de seus clientes está concentrada em três regiões principais do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro e Manaus. O levantamento da companhia ainda revela que Belo Horizonte e Fortaleza também estão nesse ranking. O trio Free Fire, Call of Duty: Mobile e Mobile Legends é o top 3 em três dessas localidades: Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Fortaleza.



Segundo a análise, na capital paulista os jogos mais acessados são Free Fire e Call of Duty: Mobile, seguindo o padrão de outras cidades do Brasil. Mas o destaque de São Paulo vai para o aplicativo de relacionamento Tinder, que é o terceiro app mais acessado pelos paulistanos na plataforma. Ainda em SP, 61% dos usuários da Codashop são homens e 68% têm idades entre 18 e 24 anos.



Já no Rio de Janeiro, trata-se de uma audiência composta por 70,5% de homens. 76% têm idades entre 18 e 24 anos, seguindo a tendência de SP. No estado carioca, os títulos mais acessados são Free Fire, Call of Duty: Mobile e Mobile Legends.