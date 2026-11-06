Giovani bateu a cabeça em um armário e recebeu cuidados da namorada, FláviaReprodução / Instagram
Giovani ainda relembra um conselho da mãe, que costumava dizer que era preciso “enfaixar isso aí”, e pergunta se conseguiria se apresentar mesmo machucado. Apesar das brincadeiras melosas trocadas entre o casal, o vídeo postado acompanhou a seguinte legenda: “Ele tá bem, viu? Foi só uma batidinha no armário”.
Vida a dois
No início da semana, Flávia confirmou que os dois estão morando juntos. Ao responder perguntas de seguidores, afirmou apenas “Sim!” quando questionada se dividia o mesmo teto com o cantor. Ela também contou que nasceu em Goiás, morava em Brasília e atualmente vive em São Paulo.
Na mesma interação, a publicitária comentou as críticas que o casal recebe desde que o relacionamento se tornou público. “As pessoas falam aquilo que existe dentro delas, não posso controlar isso... Eu quase nunca leio, não vou atrás de nada. Deixo que falem... Todos que realmente importam sabem a verdade, isso basta!”, escreveu.
Giovani e Flávia assumiram o namoro no fim de agosto, poucos dias depois de vir a público o fim do casamento de 26 anos do cantor com Anna Carolina Morais. A ex-companheira afirmou nas redes que o sertanejo havia pedido “um tempo” e ido para a casa de campo do casal acompanhado de outra mulher.
A assessoria do artista confirmou o processo de divórcio e informou que ele não comentaria publicamente as acusações, alegando que decidiu preservar a intimidade por se tratar de uma questão privada.
Desde então, Giovani e Flávia passaram a aparecer juntos com mais frequência. Em agosto, foram vistos em um bar e na festa de aniversário de 56 anos do cantor. Em setembro, ele também cantou para a namorada durante uma apresentação, enquanto ela acompanhava o show na lateral do palco. O sertanejo caminhou até ela enquanto cantava um trecho de “Olha Amor”, em clima de romance.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa