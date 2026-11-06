Giovani bateu a cabeça em um armário e recebeu cuidados da namorada, Flávia - Reprodução / Instagram

Giovani bateu a cabeça em um armário e recebeu cuidados da namorada, FláviaReprodução / Instagram

Publicado 06/11/2026 11:09 | Atualizado 06/11/2026 11:12



Giovani, de 56 anos, bateu a cabeça em um armário e recebeu cuidados da namorada, Flávia Morais , de 33. A publicitária mostrou o momento nos stories do Instagram, nesta quinta-feira (5), e tranquilizou os seguidores logo depois de o cantor aparecer com um pequeno e inflamado ferimento na testa.