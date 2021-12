Sirene em Guapimirim avisa à população acerca de risco de inundações - Izaias França

Publicado 22/12/2021 16:29

Guapimirim – A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, alertou para a possibilidade de chuva moderada a forte, com rajadas de vento, a partir da tarde desta quarta-feira (22/12) até a noite de quinta-feira (23).

Em caso de emergência, a população guapimiriense pode ligar para a Defesa Civil Municipal pelos telefones 199 ou (21) 2632-2947, ou para o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Chuvas do fim de semana

No último sábado (18), as fortes chuvas provocaram alagamentos em bairros como Vila Olímpia, Várzea Alegre e Vale das Pedrinhas, todos no Segundo Distrito de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A região fica bem próxima ao município vizinho de Magé. Num intervalo de menos de duas horas, choveu algo em torno de 85 milímetros, segundo Matheus Lopes, da Defesa Civil Municipal, num vídeo divulgado nas redes sociais.

A prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (PMB), esteve na Vila Olímpia, um dos bairros afetados, no fim de semana, para conversar com os moradores e prestar auxílio. De acordo com a líder municipal, o problema é desde 2015.

Além da Defesa Civil Municipal, que esteve na região para avaliar os danos e socorrer eventuais vítimas, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos atuou na desobstrução de vias inundadas.