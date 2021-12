Por meio de um dos cartões postais mais bonitos do Rio é possível avistar o cartão postal de Guapimirim - Bondinho do Pão de Açúcar - Divulgação

Publicado 26/12/2021 08:41

Guapimirim – O Bondinho do Pão de Açúcar está com desconto no bilhete para cidadãos nascidos ou residentes em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O valor do ingresso é de R$ 60, válido para os quatro trechos. O ingresso promocional pode ser adquirido por meio do Bilhete Carioca Maravilha, que contempla também pessoas nascidas ou domiciliadas em alguns municípios fluminenses.

Crianças de 6 a 12 anos pagam R$ 30. De 5 anos para baixo, a entrada é gratuita. Adolescentes a partir dos 13 anos e adultos pagam R$ 60. O preço normal para os demais turistas é de R$ 120.

As demais cidades beneficiadas são: Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Petrópolis, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá.

O acesso a esse cartão postal se dá por meio da Praia Vermelha, na Urca, bairro da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. O visitante vai de teleférico até o Morro da Urca. Depois toma outro teleférico para o Pão de Açúcar. São dois trechos de ida mais dois de volta, totalizando quatro.

Na condição de nascido no Rio ou no Grande Rio, basta apresentar original ou digital da carteira de identidade. Já na situação de morador, é necessário apresentar original ou digital de um comprovante de residência (ex.: conta de luz, água, telefone / internet, gás ou de cartão de crédito) no próprio nome. As crianças deverão apresentar a certidão de nascimento original ou autenticada ou documento oficial com foto original ou digital que comprove a filiação do titular do comprovante de residência. E no caso de cônjuge, é preciso apresentar original ou cópia autenticada da certidão de casamento ou de união estável, documento com foto original ou autenticado e um comprovante de residência no nome do marido ou da esposa.

O Bondinho do Pão de Açúcar funciona todos os dias da semana das 9h às 20h. A entrada de visitantes é permitida até às 19h, ou seja, uma hora antes do encerramento. No próximo dia 31 de dezembro, véspera de ano novo, o encerramento será às 17h, com entrada permitida até às 17h. O tempo de permanência é livre, respeitando os horários de funcionamento. O horário de abertura e de fechamento pode variar.

Mas os visitantes terão a flexibilidade de visitar o ponto turístico em até sete dias após a data escolhida. Contudo, é importante checar se as regras estão mantidas, já poderão ser alteradas sem prévio aviso.

Para visitar o Pão de Açúcar, é preciso que as pessoas acima dos 12 anos comprovem estar vacinadas contra o coronavírus (Covid-19), com base no cronograma da capital carioca para as distintas faixas etárias. O uso de máscara é obrigatório. O acesso ao local pode sofrer restrições, devido à pandemia e em cumprimento de medidas sanitárias para evitar superlotação.

A 749 metros acima do nível do mar é possível avistar o Dedo de Deus, símbolo do montanhismo no Brasil que está em território guapimiriense, o Corcovado, a Baía de Guanabara com a enseada de Botafogo, as principais praias do Rio, entre outros locais incríveis.

Antes de visitar esse ponto turístico, é importante conhecer algumas regras. É proibido: plantar ou retirar plantas, alimentar ou caçar animais, portar ou utilizar drone, filmar ou fotografar para fins comerciais sem autorização prévia, comer ou beber dentro do teleférico ou levar alimentos que não estejam em embalagem lacrada, ficar com som alto ou com apto, utilizar os banheiros do parque para banho, entrar com animais – com exceção dos cães guias –, usar capacete ou outro item que dificulte a identificação do rosto etc.