Covid-19: continua aplicação de 2ª dose de vacina da Janssen, em Guapimirim, nesta segunda-feira (27/12) | Guapimirim | O Dia

Imagem ilustrativa de um coronavírusPixabay - Creative Commons

Publicado 27/12/2021 07:19

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, continua com a aplicação de segunda dose de vacina da Janssen contra o coronavírus (Covid-19), nesta segunda-feira (27/12), das 8h às 11h. Poderá receber essa dose a população adulta em geral que tomou a primeira do mesmo laboratório há mais de cinco meses. No caso dos pessoas imunossupromidas, o intervalo entre a primeira e segunda dose é de 28 dias mediante comprovação.

A imunização ocorrerá nos seguintes locais:

* Posto de Parada Modelo.

* Posto da Vila Olímpia.

* Posto do Vale das Pedrinhas.

* Praça Paulo Terra, no Centro.

É fundamental apresentar caderneta de vacinação, o Cartão do SUS, um documento com foto e um comprovante de residência.

Em Guapimirim, a aplicação de segunda dose da Janssen teve início no último dia 21 de dezembro. Antes, esse imunizante era de dose única, porém com o surgimento de variantes de coronavírus, passou ter duas doses para que seja possível aplicar uma terceira de outro fabricante. Em outras regiões do país, esse esquema vacinal já era adotado.

Quem estiver com a segunda dose agendada de qualquer outro imunizante poderá tomá-la normalmente no dia marcado.