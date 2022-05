Policiais fizeram cerco em local onde tiroteio ocorreu próximo à estação de trem de Oswaldo Cruz - Reprodução Twitter

Publicado 27/05/2022 16:35 | Atualizado 27/05/2022 18:04

Rio - Um homem foi morto e um PM de folga baleado em um ataque a tiros próximo à estação de trem de Oswaldo Cruz, Zona Norte do Rio, no início da tarde desta sexta-feira (27). De acordo com informações preliminares, os dois alvos seriam seguranças de um estabelecimento que fica na esquina das ruas Carolina Machado e Fernandes Marinho.

O homem morto no local foi identificado como Vitor T. da Silva dos Santos, 43 anos. A outra vítima era um PM de folga, que acabou socorrido por populares antes da chegada do Corpo de Bombeiros ao local. Ele foi levado para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Ainda não há informações sobre sua identificação e estado de saúde.

Segundo informações divulgadas pela PM, as duas vítimas foram alvo do ataque a tiros que partiu de integrantes de um carro que passava pela Rua Carolina Machado.

O caso aconteceu por volta das 14h e assustou quem passava pelo local. No Twitter, internautas falaram sobre o clima tenso na região momentos após o ataque a tiros. Uma delas, inclusive, disse que os dois homens atingidos seriam seguranças de um estabelecimento.

Pegaram os seguranças que ficam na casa do biscoito na estação de oswaldo cruz — Taty (@tatyzinha97) May 27, 2022