Homem é flagrado fazendo boca de urna em frente ao Hospital Municipal Rodolpho Perissé, em Búzios Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 09:47 | Atualizado 15/11/2020 10:44

Búzios - Um homem foi detido em flagrante fazendo "boca de urna" em uma seção eleitoral de Búzios, na Região dos Lagos.



De acordo com a PM, o homem foi denunciado por eleitores que presenciaram a prática ilegal durante o dia de votação.



Anderson Neves Machado, que trabalhava para o candidato a prefeito Alexandre Martins (Republicanos) foi autuado pelo crime de compra de votos. Com ele, policiais do 25º BPM (Búzios) encontraram cerca de R$ 6 mil que estavam divididos em envelopes com a seguinte inscrição "boca de urna".



O caso foi encaminhado para a 127° DP (Buzios).





De acordo com a legislação eleitoral, as punições previstas para quem comete um crime do tipo é a detenção, por seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período.