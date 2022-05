Jemerson - Divulgação

Publicado 09/05/2022 14:52 | Atualizado 09/05/2022 15:30

O zagueiro Jemerson, de 29 anos, teve contrato rescindido com o Metz, da França, quatro rodadas antes de terminar o campeonato francês, segundo o jornal "L'Équipe". Livre no mercado, o brasileiro estaria próximo de voltar ao seu país natal visto que, de acordo com o portal "Torcedores.com", ele foi oferecido ao Botafogo.

Segundo o site, o empresário do defensor, Giuliano Bertolucci, é amigo de pessoas ligadas a John Textor, dono de 90% da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Botafogo, e, por isso, pode conseguir levar o atleta para o Glorioso. Contudo, o nome de Jemerson ainda está sendo analisado pela comissão técnica, uma vez que o treinador Luís Castro ainda não deu o aval para a contratação.

Revelado pelo Atlético-MG, Jemerson se destacou no futebol brasileiro e, em 2016, foi vendido para o Mônaco, da França, clube em que disputou quatro temporadas e meia. Após passagem pelo time francês, ele fechou com o Corinthians e teve seu retorno ao Brasil.

No clube paulista, o zagueiro sofreu lesões, não atingiu o nível de atuação esperado e deixou o time com apenas 21 partidas em duas temporadas. Com 'passe livre', o atleta voltou à França, dessa vez, para atuar pelo Metz, onde não teve bom desempenho e rescindiu contrato.