Técnico Jorginho e Vasco terão a missão de converter sequência de oito derrotas fora de casaFoto: Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 04/10/2022 12:29 | Atualizado 04/10/2022 13:01

Rio - Quarto colocado na tabela da Série B com 49 pontos, o Vasco precisa vencer o Operário nesta terça-feira, fora de casa, para não se complicar rumo ao acesso da Série A. Com uma sequência de oito derrotas longe de São Januário, o Cruz-Maltino terá que somar forças nesta 33ª rodada para não correr risco de ser ultrapassado.

A situação do Vasco na Série B já foi melhor. O clube já teve uma vantagem de 10 pontos do quinto colocado na classificação. No entanto, agora o time carioca tem o Ituano na cola. Com 47 pontos, o time paulista enfrentará o Cruzeiro na próxima quarta-feira, e em caso de vitória chegará aos 50.

Além dele, a um ponto de diferença, com 48, o Sampaio Corrêa também pode ligar o secador para o Cruz-Maltino, já que em caso de derrota vascaína, poderá disputar diretamente o G-4 na próxima rodada.

Em caso de vitória nesta terça, o Vasco poderá respirar melhor em busca do acesso. Porém, se perder, o Cruz-Maltino se complica e vai ver mais times tentando se aproximar do G-4. São os casos de Sport e Criciúma, ambos com 46 pontos e que ainda vão jogar nesta terça.

Outro clube é o Londrina, que apesar da derrota na 33ª rodada e ter permanecido com 46 pontos, pode manter a esperança dependendo do resultado do duelo vascaíno no Paraná.

Veja a situação da tabela da Série B:

1 - Cruzeiro - 71 pontos (32 jogos)

2 - Grêmio - 53 pontos (32 jogos)

3 - Bahia - 52 pontos (32 jogos)

4 - Vasco - 49 pontos (32 jogos)

5 - Sampaio Corrêa - 48 pontos (33 jogos)

6 - Ituano - 47 pontos (32 jogos)

7 - Londrina - 46 pontos (33 jogos)

8 - Sport - 46 pontos (32 jogos)

9 - Criciúma - 46 pontos (32 jogos)