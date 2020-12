Por IG - Esporte

Publicado 19/12/2020 00:00

Presidente eleito do Vasco, Jorge Salgado, tem um trunfo para o seu projeto de tentar internacionalizar a marca do clube. Trata-se do ex-zagueiro Lúcio, pentacampeão mundial com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002. Torcedor do Cruzmaltino, Lúcio já havia projetado a possibilidade de participar do dia a dia do Gigante da Colina

Lúcio deverá ser utilizado como uma espécie de embaixador do Vasco no exterior, assim como já é do Bayern de Munique, clube que defendeu. Os ídolos do Vasco Felipe e Pedrinho não devem participar do projeto do novo presidente. Apesar de Jorge Salgado ter uma boa relação com Julio Brant, que contava com apoio dos ex-jogadores, dificilmente eles vão fazer parte de uma outra gestão no clube.

SÁ AMEAÇADO

Em campo, o Vasco segue com problemas em sua luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O técnico Ricardo Sá Pinto terá problemas para escalar a equipe que irá enfrentar o Santos, amanhã, às 16 horas, em São Januário. O lateral Neto Borges, o meia Leonardo Gil e o atacante Talles Magno estão suspensos e vão desfalcar o Vasco.

A tendência é que o treinador escale o time titular com Fernando Miguel, Léo Matos, Jadson, Castán e Henrique; Andrey, Marcos Júnior, Vinícius, Benítez e Gustavo Torres; Cano. A partida é de suma importância para a manutenção de Ricardo Sá Pinto no comando do time. Há muita pressão para que o atual presidente, Alexandre Campello, o demita em São Januário. Apesar do presidente ter bancado a permanência do técnico português, um resultado negativo em casa pode selar o seu destino na Colina.