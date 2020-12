Por IG - Esporte

Fluminense e Vasco tentam viabilizar um teste em suas categorias na base para o garoto Luiz Eduardo, de 11 anos, que relatou ter sofrido injúria racial durante torneio infantil de escolinhas em Caldas Novas (GO). O Tricolor procurou a família e o Uberlândia Academy, equipe pela qual o menino atua, e o Cruzmaltino entrou em contato com o pai dele para tentar organizar uma avaliação no início de 2021. A informação foi dada pelo "ge".

O vídeo de Luiz Eduardo aos prantos contando o caso viralizou nas redes sociais e revoltou os internautas. Luiz Eduardo contou que ouviu injúrias raciais durante um jogo do Sub-11 da Caldas Cup, torneio infantil de escolinhas, em Caldas Novas, interior de Goiás, que teriam sido ditas por Lázaro Caiana de Oliveira, técnico do Instituto S.E.T.

"O cara falava assim 'Fecha o preto aí, ó!' Aí eu aguardei para falar no final com os pais. Falou um 'tantão' de vezes", diz o jovem no vídeo. Nas redes sociais, Neymar e Gabriel Jesus mandaram mensagem de acalento para Luiz Eduardo.