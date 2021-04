Por IG - Esporte

Com 12 rodadas a disputar e vivo na disputa pelo título do Brasileiro, o departamento de futebol do Flamengo já se movimenta visando a próxima temporada, que terá inicio em fevereiro de 2021. O meia argentino Jorge Correa, do Marítimo (POR), foi procurado pelo Rubro-Negro e é avaliado como um possível reforço para o ano que vem.

Aos 27 anos, Jorge Iván Correa está em sua terceira temporada em Portugal. Ele foi revelado pelo Vélez Sarsfield-ARG, clube que defendeu entre 2013 e 2017. O seu vínculo com o Marítimo vai até junho de 2021, portanto, a partir de janeiro, ele estará livre para assinar um pré-contrato.

Com boa finalização e capacidade de desempenhar diversas funções no meio de campo, Jorge Correa teve o nome levantado pelo departamento de scout do Flamengo, setor responsável por fazer o primeiro contato com o camisa 8. O interesse, portanto, ainda está em estágio inicial.

Apesar do tropeço (0 a 0) diante do Fortaleza, sábado, na capital cearense, o técnico Rogério Ceni admitiu a baixa produção ofensiva da equipe, mas manteve a confiança na busca pelo título.

"Não se pode trabalhar no Flamengo se não acreditar que pode ser campeão. Independente da diferença de pontos para o São Paulo (sete), é possível diminuí-la e chegar na última rodada jogando pelo título", disse Ceni, que, diante do Fortaleza, reencontrou ex-comandados, já que dirigiu o Tricolor antes de assumir o Rubro-Negro.

"É um prazer voltar e ver os caras que treinei. A dificuldade que o Flamengo enfrentou se deve ao sistema de três anos que foi montado justamente para enfrentar times como o Flamengo, Atlético-MG, Internacional. O Fortaleza pode chegar na Sul-Americana. Tem futebol para isso", avaliou.