Por IG - Último Segundo

Publicado 29/12/2020 00:00

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, revelou, ontem, os sintomas que sente em decorrência da contaminação pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). O político disse ao analista Igor Gadelha, da CNN Brasil, que está com dor de cabeça, dor no corpo e febre. Mourão relatou que os sintomas estão sob controle.

Após ter testado positivo para a Covid-19, no domingo, o vice-presidente está em isolamento no Palácio do Jaburu.

A sua assessoria disse que assim que foi diagnosticado com Covid-19, o vice-presidente Hamilton Mourão passou a fazer uso de hidroxicloroquina, azitromicina e nitazoxanida (Anitta). De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), a medicação não tem a eficácia comprovada no combate à doença. Além disso, a assesoria disse que seu estado de saúde é "bom".

No Executivo, o presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado em julho. Ao menos 13 dos 23 ministros tiveram Covid-19, entre eles Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Eduardo Pazuello (Saúde) e Braga Netto (Casa Civil).